В книге собраны уникальные документы, воспоминания и свидетельства очевидцев о тех страшных годах.

В преддверии Дня памяти и скорби состоялась презентация книги, в которой собраны уникальные документы, воспоминания и свидетельства очевидцев о тех страшных годах. Об этом рассказал депутат Госдумы Игорь Игошин.«Книга стала результатом кропотливой работы потомков героев и теперь доступна во всех библиотеках района. Редкие фотографии и фронтовые письма оживили мероприятие, а особое внимание уделили ветеранам-долгожителям», — уточнил Игошин в своих соцсетях.В районе также провели масштабные работы по обновлению мемориальных объектов к 80-летию Великой Победы, открыли новые обелиски.Игорь Игошин подчеркнул, что эта память важна для будущих поколений. И вспомнил, что он несколько лет назад вместе с ветеранами области и их родными выпустил рукописную книгу «Историю Победы пишем вместе». В ней были собраны трогательные истории очевидцев тех суровых лет, их семей, воспоминания о войне, переданные реальными победителями.