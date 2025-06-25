В минувшие выходные музей-заповедник «Александровской слободы» проводил XXIII межрегиональный шахматный турнир «Царские игры» на Кубок Ивана Грозного.

В минувшие выходные музей-заповедник «Александровской слободы» проводил XXIII межрегиональный шахматный турнир «Царские игры» на Кубок Ивана Грозного, участниками которого стали профессионалы и любители из Московской, Нижегородской, Ивановской, Ярославской Владимирской и даже Архангельской областей. Известно, что сам Иван Грозный любил эту интеллектуальную игру и обладал умением просчитывать движения фигур на доске на много ходов вперёд. Именно поэтому открылся турнир по-царски – под колокольные звоны торжественным выходом царя с боярыней.Стены Александровского кремля уже не могут вместить всех желающих. В этом году было заявлено 182 игрока (почти на 30 больше, чем в прошлом!), ОПЕН турнир насчитывал 45 участников (36 мужчин и 9 женщин), детский турнир – 137 участников (111 мальчиков и 26 девочек). Болельщиков было примерно столько же.Поэтому шахматные баталии прошли в спортивном комплексе «Олимп», который уже на регулярной основе стал деловым партнером музея в различных спортивных состязаниях.Рассказывает организатор турнира, зав. отделом музея-заповедника Екатерина Копейкина: «Самый опытный участник, который играл и на первом турнире, проведенном нами в 2002 г. – 85-летний александровец Яков Морозов. Самым юным игрокам исполнилось по 6 лет! Особый приз получил суперюный «неофициальный шахматист» Григорий Тоготин. Он пришел поддержать брата Максима. Грише только три с половиной года, но он тоже провел «пробную» серию игр и подсчитал свои очки! Победу в ОПЕН турнире пятый раз подряд одержал мастер ФИДЕ Сергей Нефедов (г. Кольчугино), Он и получил «взрослый» кубок. 2-е место занял его брат Александр Нефедов. Кстати, родственные узы здесь связывали многих игроков. За 23 года существования «Царских игр» к ним привыкли, завсегдатаи стараются его не пропускать. В детском турнире Кубок Ивана Грозного достался Артуру Мусину.Как всегда, игра была организована по швейцарской системе в 11 туров (пять туров в первый день и шесть во второй) с контролем времени на партию: 15/10 (каждому участнику на партию отводится 15 минут + 10 секунд, начиная с 1-го хода). Кстати, в таком же формате проходит и чемпионат мира по быстрым шахматам. Обсчет итогов соревнования – в национальном и международном рейтинге. Бессменный главный судья – арбитр ФИДЕ Павел Александрович Шарков.Отметим, что «царские игры», инициированные музеем-заповедником , за столько лет заслуженно обрели популярность и статус! Турнир (наравне с Сочи, Санкт-Петербургом и т.д.) входит в календарный план Федерации шахмат России (этап кубка ЦФО), куда попасть довольно сложно.