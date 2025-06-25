Компания LG Electronics заняла сразу несколько почётных мест в различных номинациях ежегодного рейтинга лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России TOP-COMM 2025

Компания LG Electronics заняла сразу несколько почётных мест в различных номинациях ежегодного рейтинга лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России TOP-COMM 2025, включая два вторых места в рейтинге «Лучших организаций в сфере корпоративных коммуникаций и корпоративных отношений в России», а также «Лучших директоров и департаментов по корпоративным коммуникациям и корпоративным отношениям в России». Первое место в категории ««За самую эффективную работу в области внешних коммуникаций корпорации в России» присуждено старшему PR) ESG директору LG Татьяне Шахнес. В номинации «Лучший департамент в сфере корпоративных отношений в России» LG получила пятое место.Предпосылками к получению заслуженного признания стала активная коммуникационная программа компании в сфере социальных, культурных и экологических инициатив.Так, ранее на пресс-конференции «Код донора. Защитники Отечества», организованной Национальным фондом развития здравоохранения совместно с Координационным советом при Общественной палате РФ по донорству крови и костного мозга, ФМБА России и Российским Красным Крестом», LG Electronics была награждена дипломом за достижения в развитии донорства крови, а в апреле компания провела уже 117 День донора LG. Он состоялся накануне Национального дня донора при участии настоящих героев: олимпийского чемпиона по фигурному катанию Романа Костомарова с супругой, чемпионкой мира в танцах на льду, Оксаной Домниной. Именно благодаря таким людям доноры разных возрастов видят особую важность поддержки внутри семьи и особого вклада врачебного сообщества. Одним из первых, подавая пример сотрудникам и студентам, присоединившимся к LG, кровь уже в седьмой раз сдал г-н ЕнгНам Ро, Президент LG в России/СНГ.Также, во внимание жюри рейтинга был принят «Балтийский образовательный марафон: наставничество, искусство, добровольчество», в рамках которого состоялись лекции для студентов Псковского государственного университета, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», калининградского Лицея №23, БФУ им. И. Канта, а также «Литературный полдень» в Мариинском театре. Более того с 2022 года марафон наставничества от LG охватил уже более 50 образовательных кластеров и 250 образовательных мероприятий, что говорит об огромной накопленной экспертизе. Именно о ней в рамках профильной конференции АКМР, посвященной результатам рейтинга, говорила Татьяна Шахнес в Санкт Петербурге.Кроме того, LG провела серию экологических и просветительских инициатив, приуроченных ко Всемирному дню окружающей среды. Представители завода и офиса компании приняли участие в уборке и озеленении территории Музея Зои Космодемьянской, организовали своп мероприятие по обмену одеждой, книг и аксессуаров, придавая второе дыхание вещам, осуществили акцию по сбору и дальнейшей переработке электронных отходов, а также провели образовательное мероприятие для учеников «Школы-интерната №1 для обучения и реабилитации слепых» нацеленное, на профессиональное самоопределение и повышение уровня экологической осознанности среди молодёжи.