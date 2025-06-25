Акция ежегодно проходит в городах воинской славы.

24 июня город Ковров к всероссийской патриотической акции «Лучи Победы», которая ежегодно проходит в городах воинской славы, городах-героях и населенных пунктах, отмеченных знаком трудовой доблести.В 22:00 на площади Воинской славы в небо взметнулись яркие лучи прожекторов, символизирующие свет Великой Победы. Эта торжественная минута стала данью памяти всем, кто отдал жизни за свободу Родины в годы тяжелых испытаний. Жители города оружейников таким образом выразили благодарность поколению победителей и сохранили связь с героическим прошлым страны.Ранее в День памяти и скорби владимирский губернатор Александр Авдеев цветы к Вечному огню.