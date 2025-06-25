Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Каждый день полиция получает заявления от жителей Владимирской области, ставших жертвами мошенников. Преступники выдают себя за представителей разных организаций, правоохранительных органов или банковских работников.Например, 44-летний ковровчанин получил в Telegram сообщение со ссылкой на видео и вопросом, он ли там. После перехода по ссылке с его виртуальной кредитной карты были списаны деньги. По этому случаю возбуждено уголовное дело, ведется расследование.В связи с участившимися случаями мошенничества, прокуратура Владимирской области вновь обращается к жителям с просьбой быть внимательнее к звонкам и сообщениям от незнакомцев, рассказывающих о подозрительных операциях со счетами, авариях с участием близких, возможности быстрого заработка, полагающихся выплатах и тому подобном.Ранее 72-летняя жительница Меленковского района, мать участника специальной военной операции, крупной суммы денег, поверив мошенникам.