Мошенники придумали новый способ обманывать людей. Теперь владимирцам нужно быть осторожнее с чатами, в которые их добавляют, ведь они запросто могут оказаться фейковыми. Из пресс-релиза

Мошенники придумали новый способ обманывать людей. Теперь владимирцам нужно быть осторожнее с чатами, в которые их добавляют, ведь они запросто могут оказаться фейковыми. Из пресс-релиза правительства Владимирской области Жителей Владимирской области могут добавить в фейковый чат-бот Администрации Губернатора Владимирской области, в котором содержится недостоверная информация. Будьте бдительны и не ведитесь на уловки мошенников. Мошенники продолжают