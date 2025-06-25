На Большой Нижегородской у хлебокомбината убрали левые повороты. Схема движения поменялась на участке от площади Фрунзе до улицы Мира. Помимо левых поворотов, власти ликвидировали и

На Большой Нижегородской у хлебокомбината убрали левые повороты. Схема движения поменялась на участке от площади Фрунзе до улицы Мира. Помимо левых поворотов, власти ликвидировали и нерегулируемый пешеходный переход напротив Князь-Владимирского кладбища. В соцсетях о подобных мерах безопасности жители спорят, одни настаивают, что сейчас движение стало лучше, другие боятся, что, напротив, заторы на ближайшем светофоре станут