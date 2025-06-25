В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, показывает опрос ВТБ*.

В России формируются новые принципы детского онлайн-шопинга, показывает опрос ВТБ*. Согласно его результатам, родители готовы оформлять банковские продукты и давать разрешение на покупки в интернете, но только при наличии ограничений и контроля за тем, что именно приобретают дети.Почти половина жителей ЦФО считают оптимальным возрастом для начала самостоятельных покупок в интернете — 14–15 лет. В целом большинство (77%) называет возраст от 10 лет и старше приемлемым для первых онлайн-трат.Более половины опрошенных уже завели своим детям отдельные банковские карты или готовы это сделать при условии установления лимитов по расходам (23% и 28% соответственно). Еще около четверти согласны выпустить карту или платежный стикер для подростков старше 14 лет. 11% респондентов не планируют оформлять финансовые продукты для детей.С покупками ребенка в интернете без разрешения сталкивались многие жители ЦФО: 9% отметили, что подобные ситуации происходили неоднократно, еще 17% — что они были единичными. 28% опрошенных рассказали, что их дети всегда заранее спрашивают разрешения на покупки.Около 60% жителей ЦФО считают допустимыми онлайн-траты детей до 14 лет на книги и образовательные подписки. Около 42% опрошенных не возражают против онлайн-покупок одежды. Менее трети одобряют расходы на музыкальные сервисы, лишь каждый пятый – траты на внутриигровые покупки, а всего 3% родителей разрешают донаты блогерам.Наиболее популярные способы проверки детский трат — родительский контроль в банковских приложениях (62%) и смс-уведомления о транзакциях (51%). Половина жителей ЦФО также устанавливает лимиты и запреты на покупки. Не используют ограничений и полностью доверяют детям лишь 7% респондентов.Большинство жителей ЦФО (78%) считают, что ответственность за финансовое поведение детей в интернете лежит на родителях, и лишь 6% считают, что бремя лежит на онлайн-платформах, обязанных внедрять меры защиты и механизм подтверждений.*Опрос был проведен в июне среди 1500 россиян в возрасте от 18 до 65 лет в городах с населением более 100 тыс. человек.