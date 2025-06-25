Сотрудники полиции и УФСБ по Владимирской области в рамках операции «Нелегал-2025» провели рейд в Суздальском районе. Целью мероприятий было выявление нарушений миграционного

Сотрудники полиции и УФСБ по Владимирской области в рамках операции «Нелегал-2025» провели рейд в Суздальском районе. Целью мероприятий было выявление нарушений миграционного законодательства. Как сообщили в пресс-службах УМВД и УФСБ, на одной из животноводческих ферм установили, что восемь иностранцев работали с нарушениями миграционного учета, двое из них – повторно. Рабочие проживали прямо на территории фермы,