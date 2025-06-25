Во Владимире на стадионе «Лыбедь» продолжается поэтапная реконструкция. Работы ведутся как на спортивной инфраструктуре, так и на трибунах. Об этом сообщили в администрации города по

Во Владимире на стадионе «Лыбедь» продолжается поэтапная реконструкция. Работы ведутся как на спортивной инфраструктуре, так и на трибунах. Об этом сообщили в администрации города по итогам выездного совещания. Ранее на стадионе обновили беговые дорожки – доступ к ним открыт для всех желающих, и жители, по мнению властей, активно пользуются спортивным объектом. В этом году благоустройство