Во Владимире на стадионе «Лыбедь» продолжаются этапы реконструкции. Работы ведутся как на спортивной инфраструктуре, так и на трибунах. Об этом сообщили в администрации города по итогам

Во Владимире на стадионе «Лыбедь» продолжаются этапы реконструкции. Работы ведутся как на спортивной инфраструктуре, так и на трибунах. Об этом сообщили в администрации города по итогам выездного совещания 24 июня. В этом году планируется благоустройство двух боковых секторов: на одном появится площадка с футзальной разметкой для тренировок и соревнований, на другом обустроят зоны для прыжков