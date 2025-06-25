Никита Петрунин пытался обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако Владимирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу

Никита Петрунин пытался обжаловать меру пресечения в виде заключения под стражу. Однако Владимирский областной суд оставил постановление суда первой инстанции без изменения, а жалобу обвиняемого без удовлетворения, рассказали в пресс-службе прокуратуры области. Никита Петрунин обвиняется по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество).