Об этом сообщили в прокуратуре Владимирской области.

Жительница города Камешково, столкнувшаяся с онкологическим заболеванием, смогла получить необходимые ей по закону дорогостоящие лекарства. Женщина, имеющая третью группу инвалидности, несколько месяцев не могла добиться бесплатного получения препаратов, и аптека отказывала ей в выдаче.Проверка, проведенная прокуратурой Владимирской области, показала, что ответственные органы здравоохранения в регионе не выполнили свои обязанности. На момент обращения в аптеке лекарств не было, а медицинское учреждение не позаботилось о своевременной закупке.Прокуратура потребовала от главного врача Камешковской ЦРБ исправить ситуацию. После рассмотрения представления, медики оперативно заказали нужные лекарства и обеспечили ими пациентку.Ранее жительница Владимира, страдающая онкологическим заболеванием, 1,6 млн рублей на жизненно необходимое лекарство, которое по закону ей должны были предоставлять бесплатно.