Трагедия произошла 14 июня около 11 часов дня в деревне Дроздовка Ковровского района. В поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о смертельном инциденте с участием водителя

Трагедия произошла 14 июня около 11 часов дня в деревне Дроздовка Ковровского района. В поисково-спасательный отряд Коврова поступило сообщение о смертельном инциденте с участием водителя большегруза. Сообщается, что при проведении ремонтных работ полуприцеп грузовика внезапно сорвался с домкрата и придавил мужчину. От полученных травм пострадавший скончался на месте. Прибывшие спасатели с помощью гидравлического оборудования и