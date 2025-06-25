Материалы исследования направлены во Владимирскую природоохранную прокуратуру.

«Владимирводоканал» выявил в реке Рпень следы моющих средств.В ходе мониторинга воды в черте Владимира были обнаружены превышения нормы по содержанию анионных поверхностно-активных веществ. При этом, концентрация нитритов, нитратов и фосфатов находится в пределах нормы, а повышенное содержание железа является типичным для рек Владимирской области.Результаты исследования переданы во Владимирскую природоохранную прокуратуру.в реке Рпень уже собирали пробы и они подтвердили девятикратное превышение вредных веществ.