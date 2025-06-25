Все нарушения устранили.
Собинская межрайонная прокуратура восстановления стационарного освещения на федеральной трассе М-7 «Волга». Ранее проверка выявила дефекты освещения на участке дороги, где несколько светильников подряд находились в нерабочем состоянии.
По факту выявленных нарушений межрайонный прокурор внес представление генеральному директору ЗАО «РеконЭнерго», организации, ответственной за содержание дороги. Также рассматривается вопрос о возбуждении административного дела за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.
После прокурорского вмешательства все неработающие светильники были заменены, и нарушения устранены.
Ранее в Камешкове районная прокуратура поставок онкопрепаратов инвалиду.