Все нарушения устранили.

Собинская межрайонная прокуратура восстановления стационарного освещения на федеральной трассе М-7 «Волга». Ранее проверка выявила дефекты освещения на участке дороги, где несколько светильников подряд находились в нерабочем состоянии.По факту выявленных нарушений межрайонный прокурор внес представление генеральному директору ЗАО «РеконЭнерго», организации, ответственной за содержание дороги. Также рассматривается вопрос о возбуждении административного дела за несоблюдение требований по обеспечению безопасности дорожного движения.После прокурорского вмешательства все неработающие светильники были заменены, и нарушения устранены.Ранее в Камешкове районная прокуратура поставок онкопрепаратов инвалиду.