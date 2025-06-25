В дело вмешалась прокуратура.

Арендатор лесного участка площадью 7 тысяч гектаров в Юрьев-Польском районе стал фигурантом административного дела за повреждение и невосстановление лесной дороги. Об этом пресс-служба прокуратуры Владимирской области в среду, 25 июня.Согласно заключенному договору между ГКУ ВО «Юрьев-Польское лесничество» и ООО «Юрьев-Лес», компания осуществляла заготовку древесины. Однако, в ходе работ, лесопользователь привел в негодность лесную дорогу, что является прямым нарушением действующего законодательства.В связи с этим, в отношении ответственного должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении. Кроме того, руководителю ООО «Юрьев-Лес» было внесено представление с требованием устранить нарушения.Ранее , что прокуратура добивается создания инфраструктуры для многодетных в Карабаново.