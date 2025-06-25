По версии следствия, он фиктивно трудоустроил свою знакомую.

Во Владимире силовики задержали директора местного филиала Финансового университета при правительстве РФ Андрей Чекушова. Его подозревают в растрате бюджетных денег в особо крупном размере. Подробнее об уголовном деле — в материале .Фиктивное трудоустройствоО задержании сообщили в пресс-службе Следственного комитета по Владимирской области. По версии правоохранителей, руководитель фиктивно трудоустроил свою знакомую. В результате он причинил федеральному бюджету ущерб на сумму более 7 миллионов рублей.Директору филиала предъявили обвинение, и он признал вину. В рамках расследования проводятся допросы свидетелей, изучаются материалы оперативно-розыскной деятельности и служебная документация. В учебном заведении и по месту жительства обвиняемого силовики провели обыски: они изъяли документы и денежные средства на сумму 3 миллиона рублей.Под домашний арестЧекушов незаконно устроил свою близкую знакомую на должность заместителя по учебно-воспитательной работе. Установлено, что сотрудница не появлялась на работе и не выполняла свои обязанности, но, по указанию директора, ей регулярно перечисляли зарплату в полном объеме.Известно, что женщину трудоустроили в феврале 2020 года. С того момента она незаконно получала деньги. Андрей Чекушов, 64-летний кандидат филофии и член Общественной палаты города Владимира, признал свою вину. Сейчас его отправили под домашний арест.Андрей Чекушов — автор более 40 публикаций по вопросам социологии управления и этики менеджмента. Он возглавил филиал Финансового университета в 2021 году, а до этого 20 лет работал замдиректора Владимирского филиала Российской академии госслужбы.В 2022 году Чекушов был избран Председателем Экспертного совета Фонда развития промышленности Владимирской области. Его сын, Роман Андреевич, в 2024 году назначен статс-секретарем, заместителем министра промышленности и торговли РФ.Расследование уголовного дела продолжается.