«Деловые кабанчики» активно рыли землю, улучшая экосистему.

В Клязьминско-Лухском природном комплексном заказнике фотоловушка диких кабанов за их повседневной деятельностью. Животные активно занимаются рытьем земли, что имеет значительное положительное влияние на лесную экосистему.На опубликованных кадрах видно, как взрослые особи приходят на одну и ту же лесную поляну для взрыхления верхнего слоя почвы. Эта активность способствует увеличению плодородия почвы и помогает избавиться от личинок вредных жуков.Примечательно, что пятачок кабана идеально приспособлен для такой работы: он окружен жестким кожаным выступом, снабжен осязательными щетинками, а в его основании находится особая предносовая кость, позволяющая животным эффективно упираться в землю при рытье.Ранее в Клязьминско-Лухском заказнике краснокнижные гагары.