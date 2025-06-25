Правоохранительные органы ведут расследование данного факта мошенничества.

72-летняя жительница Меленковского района, мать участника специальной военной операции, лишилась крупной суммы денег, поверив мошенникам. Об этом региональная прокуратура.По информации ведомства, пожилой женщине позвонила неизвестная, представившаяся сотрудницей Центробанка. Она сообщила, что мошенники якобы получили доступ к счетам пенсионерки и пытались похитить ее средства. Вскоре после этого звонка с ней связался другой аферист, который назвался сотрудником правоохранительных органов и «подтвердил» информацию о попытке вывода денег.Далее злоумышленники убедили женщину, что деньги на ее банковском счете «фальшивые» и требуют «экспертизы». Пообещав возврат «настоящих» средств после проверки, они вынудили ее снять со счета 8,6 миллиона рублей. В банке, на вопрос сотрудников о цели снятия столь крупной суммы, женщина, введенная в заблуждение, ответила, что деньги нужны ей для покупки квартиры.После этого к потерпевшей приехал неизвестный, который забрал всю сумму. Взамен он вручил ей бланк, содержащий предупреждение об уголовной ответственности за разглашение информации о происходящем. Позднее мошенники убедили ее передать им ещё 2,2 миллиона рублей, доведя общую сумму ущерба до почти 11 миллионов рублей.Ранее в Муроме пожилой женщине 400 тысяч рублей, которые она год назад перевела на безопасный счет, поверив на слово телефонным аферистам.