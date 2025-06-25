Всего составили 19 протоколов об административных правонарушениях.

В Суздальском районе в рамках операции «Нелегал-2025» правоохранительные органы рейд, направленный на пресечение нарушений миграционного законодательства.В ходе совместной операции УМВД России по Владимирской области, УФСБ и Росгвардии были задержаны 8 иностранных граждан, незаконно работавших на животноводческой ферме.Установлено, что эти мигранты проживали и трудились, нарушая правила миграционного учета, так как были зарегистрированы по другим адресам. Кроме того, на одном из строительных объектов трое граждан Средней Азии работали без необходимых разрешительных документов.