Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Во Владимирской области за минувшую неделю зарегистрировали восемь случаев коронавирусной инфекции. Число заболевших снижается, как и в ситуации с ОРВИ.Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. Пять случаев ковида врачи подтвердили в самом Владимире, один — в Петушинском районе, один — в Камешковском и один — в Гороховецком.Ковид сейчас протекает в форме респираторной инфекции. Во всех перечисленных случаях его подтведили в лабораторных условиях.Напомним, что во Владимирской области 150 человек, пострадавших от клещей, .