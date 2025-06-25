Ребенка сбила машина.

Врачи спасли 15-летнего подростка, получившего тяжелую черепно-мозговую травму в результате ДТП в Гусь-Хрустальном. Мальчика сбила машина, когда он пересекал дорогу на велосипеде по нерегулируемому пешеходному переходу.Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия в течение 6 минут. После обследования подростка оперативно эвакуировали в Областную детскую клиническую больницу во Владимире.Там нейрохирург провел экстренную операцию, в ходе которой за два часа была удалена гематома и остановлено кровотечение. регионального Минздрава, в настоящее время ребенок проходит лечение в отделении травматологии, врачи оценивают его состояние как стабильное и дают благоприятный прогноз.Ранее в Гусь-Хрустальном у нетрезвого водителя Kia Rio.