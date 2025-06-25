Жертвами стали 54 жителя региона.

За последнюю неделю мошенники похитили 31 миллион рублей у 54 жителей Владимирской области. Об этом пресс-служба регионального УМВД в среду, 25 июня.Так, 41-летний житель Коврова обратился в полицию 16 июня, сообщив о потере более 4 миллионов рублей. Мужчину убедили инвестировать в «брокерский счет», обещая легкий заработок на бирже. Он совершил около 18 переводов, лишившись как собственных сбережений, так и средств, взятых в кредит.Аналогичная схема привела к потере почти 3 миллионов рублей у 65-летнего жителя Владимира 19 июня. Более 2 миллионов из этой суммы также были получены в кредит под влиянием аферистов.В Кольчугино 20 июня 60-летняя местная жительница, поверив в обещания быстрого заработка на криптобирже, лишилась более 1,5 миллиона рублей.По всем зафиксированным фактам возбуждены уголовные дела, ведется расследование. Правоохранительные органы призывают граждан быть предельно бдительными и не доверять сомнительным предложениям о быстром обогащении, особенно если они требуют перевода денежных средств.Ранее во Владимирской области мать бойца СВО мошенникам 10 миллионов рублей.