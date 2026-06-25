В этом году в дорожно-строительную компанию региона АО «ДСУ-3» на лето трудоустроились 30 ребят. Они оформлены в Судогодском, Меленковском и Владимирском подразделениях. Студенты помогают

В этом году в дорожно-строительную компанию региона АО «ДСУ-3» на лето трудоустроились 30 ребят. Они оформлены в Судогодском, Меленковском и Владимирском подразделениях. Студенты помогают дорожникам в устройстве обочин, занимаются окосом травы и нанесением дорожной разметки. Никита Трусов и Сергей Грушин – студенты 3 курса Муромцевского лесотехнического техникума. Осваивают специальность механика. Их учат работать с машинами