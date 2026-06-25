Российские парламентарии при абсолютной поддержке «Единой России» приняли закон в поддержку семей с детьми. Теперь так называемые ипотечные каникулы продлены с шести месяцев до полутора лет.
Российские парламентарии при абсолютной поддержке «Единой России» приняли закон в поддержку семей с детьми. Теперь так называемые ипотечные каникулы продлены для них с шести месяцев до полутора лет. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ .
Как отметил депутат, сегодня многие молодые семьи просто не знают, что можно обратиться за отсрочкой платежа по ипотеке. Причём воспользоваться ей могут все семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей.
В первые полгода заёмщику даже не начисляются проценты, а с седьмого месяца они идут по ставке, предусмотренной в договоре. Примечательно, что новая мера поддержки будет действовать вне зависимости от дохода семьи или размера платежа.
«Защита семей, укрепление их материального благополучия — безусловный приоритет», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.
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