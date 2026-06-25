Российские парламентарии при абсолютной поддержке «Единой России» приняли закон в поддержку семей с детьми. Теперь так называемые ипотечные каникулы продлены с шести месяцев до полутора лет.

Российские парламентарии при абсолютной поддержке «Единой России» приняли закон в поддержку семей с детьми. Теперь так называемые ипотечные каникулы продлены для них с шести месяцев до полутора лет. Об этом на своей странице в соцсети рассказал депутат Госдумы РФ .Как отметил депутат, сегодня многие молодые семьи просто не знают, что можно обратиться за отсрочкой платежа по ипотеке. Причём воспользоваться ей могут все семьи при рождении или усыновлении второго и последующих детей.В первые полгода заёмщику даже не начисляются проценты, а с седьмого месяца они идут по ставке, предусмотренной в договоре. Примечательно, что новая мера поддержки будет действовать вне зависимости от дохода семьи или размера платежа.«Защита семей, укрепление их материального благополучия — безусловный приоритет», — подчеркнул депутат Госдумы РФ Алексей Говырин.Читайте самые интересные и оперативные новости в наших соцсетях: