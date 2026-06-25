27 июня главный фестиваль, посвящённый Дню молодёжи, пройдёт на площади 1100-летия Мурома. Праздник состоится во всех муниципалитетах региона, но именно Муром примет ключевые события, сообщили

27 июня главный фестиваль, посвящённый Дню молодёжи, пройдёт на площади 1100-летия Мурома. Праздник состоится во всех муниципалитетах региона, но именно Муром примет ключевые события, сообщили в правительстве Владимирской области. В этом году всероссийский праздник проходит под единой концепцией «Мечта. Гордость. Единство». На площадке «Мечта» молодые люди смогут вдохновиться историями сверстников, которые создают творческие проекты и