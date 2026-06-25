Главное сельскохозяйственное событие Владимирской области «День поля-2026» состоится 26 июня, на территории предприятия агрофирмы «Заречье» в Ковровском округе. Мероприятие станет площадкой

Главное сельскохозяйственное событие Владимирской области «День поля-2026» состоится 26 июня, на территории предприятия агрофирмы «Заречье» в Ковровском округе. Мероприятие станет площадкой для соревнований по профмастерству, а также масштабной выставки в сфере сельхозтехники и оборудования. Особым событием этого года станет демонстрация беспилотного управления трактором. В «День поля» традиционно пройдёт конкурс «Лучший по профессии» в номинациях «Механизатор»