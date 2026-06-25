Этим летом 30 учащихся колледжей и вузов начали трудовой сезон в АО «ДСУ-3» — крупнейшем дорожном предприятии региона.

Практикантов распределили по трём филиалам: Судогодскому, Меленковскому и Владимирскому. Одни наносят разметку на проезжую часть, другие окашивают придорожную полосу, третьи занимаются укреплением обочин. Самое важное — каждый получает настоящий рабочий стаж и свою первую заработную плату.Никита Трусов и Сергей Грушин, студенты третьего курса Муромцевского лесотехнического техникума, вышли на объект ещё в последних числах мая. Будущие специалисты сразу погрузились в дело на площадке национального проекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас они участвуют в обновлении почти пятикилометрового отрезка трассы Никулино — Воровского — Мошок в Судогодском округе. На участке фрезеруют старый асфальтобетон, укладывают два свежих слоя дорожной одежды, досыпают щебнем обочины и планируют откосы. Парни отвечают за укрепление обочин и признают, что реальная работа увлекла их куда сильнее ожиданий.Сергей поделился: ему очень ценно ощущать себя частью сплочённого коллектива, где приняли тепло и по-товарищески. Никита, в свою очередь, отметил, что наставники всё доступно разъясняют и поддерживают, а первая зарплата стала настоящим поводом для радости. Оба юноши уже всерьёз рассматривают вариант трудоустройства сюда после получения дипломов.Наставники тоже положительно отзываются о молодой смене. В этом сезоне в судогодское подразделение зачислили шестерых учащихся. Руководитель участка Даниил Семенов подчеркнул: ребята сообразительные и, что принципиально, абсолютно не склонны отлынивать от задач.В АО «ДСУ-3» подтверждают сложившуюся традицию: каждый год компания открывает двери для стажёров, желающих испытать себя в профессии. Значительная часть из них впоследствии возвращается с корочками и успешно растёт по карьерной лестнице.