В Коврове задержали автора граффити с рекламой запрещенных веществ. В июне этого года жители города массово начали сообщать в полицию о подозрительных надписях, которые появлялись на

В Коврове задержали автора граффити с рекламой запрещенных веществ. В июне этого года жители города массово начали сообщать в полицию о подозрительных надписях, которые появлялись на зданиях в разных районах. Ирина Гавриченко, начальник отдела информации и связей с общественностью УМВД области В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков установили, что