Материалы дела направлены в следственные органы.

Собинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту ДТП с участием подростка и соблюдения прав несовершеннолетних.Установлено, что 16 мая 16‑летний местный житель, не имея права управления, ехал на мопеде MOTOLAND без государственных номерных знаков и наездил на «Ладу Гранту» у дома №118 по улице Октябрьская.В результате столкновения подросток получил тяжкие травмы. Проверка показала, что мопед принадлежал матери пострадавшего.Родительница, зная, что техника не предназначена для дорог общего пользования, неоднократно разрешала сыну пользоваться мопедом, выдавая ключи и не контролируя поездки.В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.151.2 УК РФ. Расследование находится на контроле прокуратуры.