Материалы дела направлены в следственные органы.
Собинская межрайонная прокуратура провела проверку по факту ДТП с участием подростка и соблюдения прав несовершеннолетних.
Установлено, что 16 мая 16‑летний местный житель, не имея права управления, ехал на мопеде MOTOLAND без государственных номерных знаков и наездил на «Ладу Гранту» у дома №118 по улице Октябрьская.
В результате столкновения подросток получил тяжкие травмы. Проверка показала, что мопед принадлежал матери пострадавшего.
Родительница, зная, что техника не предназначена для дорог общего пользования, неоднократно разрешала сыну пользоваться мопедом, выдавая ключи и не контролируя поездки.
В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.151.2 УК РФ. Расследование находится на контроле прокуратуры.