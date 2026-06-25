Приговором мирового судьи мужчине назначено наказание в виде штрафа в размере 50 тысяч рублей.

Суд вынес приговор 58-летнему жителю Суздальского района, который признан виновным в вовлечении ребенка в опасные для жизни действия.Следствие доказало, что летом прошлого года мужчина преподнес в подарок своему 8-летнему внуку бензиновый квадроцикл и регулярно разрешал ему кататься без присмотра. В августе ребенок выехал на дорогу в садовом товариществе «Суромна», где совершил столкновение с легковым автомобилем марки «Фольксваген». В результате сильного удара мальчик получил множественные телесные повреждения.По решению мирового судьи виновному назначено наказание в виде административного штрафа.