О фактах возгораний или о нарушениях немедленно сообщайте по номеру 112.

Пожароопасный сезон в 2026 году действует с 15 апреля по 15 октября.В этот период вводятся особые ограничения, которые направлены на защиту жителей и сохранение природы.Нарушение правил может привести к серьезной административной ответственности и штрафам.Запрещено в непредназначенных для этого местах:• разводить костры и использовать мангалы вне оборудованных площадок;• сжигать мусор, сухую траву и порубочные остатки;• посещать леса в зонах временных ограничений.Жителей просят соблюдать осторожность: не оставляйте окурки, следите за детьми и не оставляйте без присмотра горячие приборы.