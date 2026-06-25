О фактах возгораний или о нарушениях немедленно сообщайте по номеру 112.
Пожароопасный сезон в 2026 году действует с 15 апреля по 15 октября.
В этот период вводятся особые ограничения, которые направлены на защиту жителей и сохранение природы.
Нарушение правил может привести к серьезной административной ответственности и штрафам.
Запрещено в непредназначенных для этого местах:
• разводить костры и использовать мангалы вне оборудованных площадок;
• сжигать мусор, сухую траву и порубочные остатки;
• посещать леса в зонах временных ограничений.
Жителей просят соблюдать осторожность: не оставляйте окурки, следите за детьми и не оставляйте без присмотра горячие приборы.