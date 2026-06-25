Речь идёт о супружеских парах, которые отмечают в этом году 50,60 и 70 лет совместной жизни. Они имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей и ценный подарок, сообщают в

Речь идёт о супружеских парах, которые отмечают в этом году 50,60 и 70 лет совместной жизни. Они имеют право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей и ценный подарок, сообщают в региональном Министерстве соцзащиты населения. Необходимыми условиями для получения выплаты являются:– гражданство РФ,– постоянное проживание на территории Владимирской области не менее 10 лет,– зарегистрированный