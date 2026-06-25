Награды одного из самых массовых стартов России взяли наши ориентировщики. В Ленинградской области прошли всероссийские соревнования «Камни Карельского перешейка». В состязаниях приняли

Награды одного из самых массовых стартов России взяли наши ориентировщики. В Ленинградской области прошли всероссийские соревнования «Камни Карельского перешейка». В состязаниях приняли участие более 3500 участников из 45 регионов страны и Республики Беларусь. За пять соревновательных дней ориентировщики преодолели десятки километров сложнейших маршрутов, двигаясь по лесной, заболоченной или скалистой местности. Награды спортсмены разыграли в пяти