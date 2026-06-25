Супруги, отмечающие 50, 60 или 70 лет брака во Владимирской области, получат единовременную выплату.
Супруги, отмечающие в этом году золотую, бриллиантовую или железную свадьбу (50, 60 или 70 лет брака), могут рассчитывать на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей и ценный подарок.
Для получения выплаты необходимо соответствовать трем условиям:
• иметь гражданство Российской Федерации;
• постоянно проживать на территории Владимирской области как минимум 10 лет;
• состоять в зарегистрированном браке.
Право на единовременную выплату сохраняется и за вдовой или вдовцом, если смерть супруга наступила в год юбилея. Заявление можно подать в отдел социальной защиты населения через портал «Госуслуги» либо в ближайшем МФЦ.