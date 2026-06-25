Девушка: Пpостите, Вы такой высокий. Соpвите мне, пожалуйста,
вон то яблоко.
Господин: Wie bitte?
Девушка: Вы что, немец?
Господин: Ich bin Kanzler. Mein Name ist Gerhard Schroeder.
Девушка: Ой, а я по-немецки не понимаю.
Господин: Entschuldigen Sie, liebe Frau, ich muss gehen.
Девушка: Яблоко, яблоко, понимаете? Круглое, на дереве!
(Показывает руками яблоко.)
Господин: Ich habe viel zu tun heute.
Девушка: Да! Да! Яблоко.
Господин: Ich kann nicht bleiben.
Девушка: Пожалуйста, сорвите мне яблоко! (Подпрыгивает, пытаясь
достать яблоко.)
Господин: Да отвяжись ты, дура!
Девушка: Яблоко! Яблокен! Ферштеен?
Господин: Знаю я вас! Сначала яблоко, потом - шампанское, потом - машину им подавай, квартиру.
Девушка: Апфель! Вспомнила! Битте!
Господин:
еще анекдот!