Приговор в законную силу не вступил.

Октябрьский районный суд вынес приговор 46-летнему местному жителю за махинации с квартирами. Его сообщников осудили еще в 2022 году, но сам обвиняемый долго скрывался в розыске.Следствие установило, что под предлогом займов под залог недвижимости фигурант оформлял на себя договоры купли-продажи квартир клиентов, а затем выселял их через суд. Пострадали 6 человек, большинство — пожилые люди. Общий ущерб составил более 5 млн рублей, еще две сделки на 4 млн рублей удалось вовремя заблокировать.Мужчина признал вину и полностью компенсировал потери. Суд приговорил его к 2 годам 7 месяцам колонии общего режима и штрафу в 800 тысяч рублей.