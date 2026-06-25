В отношении гражданина возбуждено уголовное дело.

Собинские оперативники задержали 18-летнего жителя Кемеровской области по подозрению в соучастии в крупной афере.Ранее жертвой телефонных обманщиков стала 59-летняя местная жительница. Лжесиловики убедили ее задекларировать сбережения, после чего потерпевшая обналичила и отдала сообщнику мошенников более 1,8 млн рублей у своего дома.Подозреваемого перехватили на железнодорожном вокзале во Владимире. Задержанный сознался, что конвертировал похищенные наличные в криптовалюту и перевел их на кошелек куратора.В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело. На время следствия фигуранта отправили в СИЗО.