Предварительно установлено, что иностранные граждане трудились на одном из предприятий в Юрьевце. Работодатель выделил для них отдельное помещение для отдыха и приёма пищи. 19 июня этого

Предварительно установлено, что иностранные граждане трудились на одном из предприятий в Юрьевце. Работодатель выделил для них отдельное помещение для отдыха и приёма пищи. 19 июня этого года между 48-летним и 34-летним рабочими произошёл конфликт. Младший в соответствии с графиком должен был приготовить ужин на весь коллектив, но не сделал этого. Между мужчинами началась драка. Парень