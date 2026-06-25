Предварительно установлено, что иностранные граждане трудились на одном из предприятий в Юрьевце. Работодатель выделил для них отдельное помещение для отдыха и приёма пищи. 19 июня этого
<a href="https://33live.ru/novosti/25-06-2026-vo-vladimire-ssora-migrantov-iz-za-uzhina-zakonchilas-ubijstvom.html" target="_blank">Во Владимире ссора мигрантов из-за ужина закончилась убийством</a> - Предварительно установлено, что иностранные граждане трудились на одном из предприятий в Юрьевце. Работодатель выделил для них отдельное помещение для отдыха и приёма пищи. 19 июня этого
[url=https://33live.ru/novosti/25-06-2026-vo-vladimire-ssora-migrantov-iz-za-uzhina-zakonchilas-ubijstvom.html]Во Владимире ссора мигрантов из-за ужина закончилась убийством[/url] - Предварительно установлено, что иностранные граждане трудились на одном из предприятий в Юрьевце. Работодатель выделил для них отдельное помещение для отдыха и приёма пищи. 19 июня этого