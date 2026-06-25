На прошлой неделе в регионе лабораторно подтвердили только один случай заболевания COVID-19. Пациент проживает во Владимире. Коронавирус протекал у него в виде ОРВИ. На 7,2% в области снизилась

На прошлой неделе в регионе лабораторно подтвердили только один случай заболевания COVID-19. Пациент проживает во Владимире. Коронавирус протекал у него в виде ОРВИ. На 7,2% в области снизилась заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями. Но детки до 2 лет реже болеть не стали. За прошедшую неделю за медицинской помощью в лечебные учреждения области с признаками ОРВИ