Сотрудники регионального УФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность 31-летнего гражданина Эстонии, который планировал принять участие в вооружённом конфликте в качестве

Сотрудники регионального УФСБ выявили и задокументировали противоправную деятельность 31-летнего гражданина Эстонии, который планировал принять участие в вооружённом конфликте в качестве наёмника. По версии следствия, чтобы заработать, мужчина хотел отправиться в зону проведения СВО и участвовать в качестве наёмника в боевых действиях против военнослужащих ВС России. Иностранца задержали сотрудники регионального УФСБ. На основании полученных результатов ОРД