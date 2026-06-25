В Областной перинатальный центр во Владимире экстренно доставили беременную женщину. Она поступила с тяжёлой экстрагенитальной патологией, сообщают в Центре. Будущая мамочка прошла

В Областной перинатальный центр во Владимире экстренно доставили беременную женщину. Она поступила с тяжёлой экстрагенитальной патологией, сообщают в Центре. Будущая мамочка прошла длительный и сложный путь, чтобы забеременеть. Малыш появился на свет на 24 неделе и весил всего 860 граммов. Кроху поместили в высокотехнологичный бокс для новорождённых (кувез) и подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких.