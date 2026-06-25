В регионе продолжается обновление парка общественного транспорта. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» закупают 31 автобус для 5 муниципалитетов. Больше всего машин получит

В регионе продолжается обновление парка общественного транспорта. В этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» закупают 31 автобус для 5 муниципалитетов. Больше всего машин получит Муром – 18 (большого класса). 6 автобусов (среднего класса) направят в Александров, 4 (особо большого класса) – во Владимир, 2 (среднего класса) – в Суздаль и 1 (среднего класса) –