Женщину задержали в Центре временного содержания иностранцев при попытке пронести марихуану, спрятанную в сладостях.

Заместитель прокурора Владимира утвердил обвинительное заключение в отношении 45-летней жительницы Александровского района. Её обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в административном здании.По данным следствия, брат женщины — иностранец — нарушил миграционные правила и в августе 2025 года был помещён в Центр временного содержания. Сестра хотела поддержать его и, зная, что он раньше курил марихуану, в апреле 2026 года задумала принести ему наркотик прямо в учреждение.Женщина вспомнила слова дочери о том, что её муж тоже употребляет запрещённые вещества. Она нашла в доме зятя банки с марихуаной, купила конфеты, вытащила из них начинку и заменила наркотиком. После этого упаковала их вместе с остальными продуктами для передачи.Но на входе в здание полицейские досмотрели пакеты, заметили подозрительные конфеты и вызвали наркоконтроль. Марихуану изъяли, а женщину доставили в следственный отдел. Она не стала отрицать вину и рассказала, где взяла наркотик. После этого уголовное дело завели и на её зятя.Теперь дело рассмотрит Октябрьский районный суд города Владимира. Женщине может грозить до двенадцати лет лишения свободы.