Прокуроры выяснили, что женщина незаконно ставила на учёт иностранцев в аварийном доме, где невозможно жить.

Прокуратура Юрьев-Польского района провела проверку миграционного законодательства. Сотрудники ведомства установили, что у местной жительницы есть частный дом в одном из сёл района. Жить в нём нельзя: у строения разрушена часть крыши и фундамента, не работают свет и вода.Однако в 2025 году женщина несколько раз подавала в миграционную службу уведомления о регистрации иностранцев по своему адресу. Хозяйка понимала, что в дом никто не вселится — находиться там попросту невозможно. Но благодаря ложным документам двое граждан Узбекистана были незаконно поставлены на учёт.Прокурор направил материалы проверки в полицию. Изучив их, отдел дознания ОМВД России по Юрьев-Польскому району возбудил уголовное дело по статье о фиктивной постановке на учёт иностранцев. Расследование находится под контролем прокуратуры.