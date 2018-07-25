«Ростелеком» поддержал конкурс видеороликов, который прошёл 1 июля 2018 года во Владимире в рамках празднования Дня молодёжи. К участию принимались короткие – длительностью до 5 минут – индивидуальные и коллективные видеоработы произвольного жанра, посвящённые этому празднику.

Ростелеком поддержал конкурс видеороликов, который прошёл 1 июля 2018 года во Владимире в рамках празднования Дня молодёжи. К участию принимались короткие – длительностью до 5 минут – индивидуальные и коллективные видеоработы произвольного жанра, посвящённые этому празднику. Жюри, в которое вошли представители администрации города Владимира, городского управления по делам молодежи, Ростелекома и видеостудии Лестница, отсмотрело работы, и 20 июля объявило имена победителей. Ими стали: Фёдор Овчинников, Михаил Пименов и Глеб Сорокин.Павел Шатохин, директор филиала ПАО Ростелеком во Владимирской и Ивановской областях: Мы стараемся поддерживать интересные проекты с участием молодёжи, особенно, связанные с цифровыми технологиями. Их можно назвать точками роста, которые задают тренды завтрашнего дня. Уверен, что уже через несколько лет любое более-менее крупное событие будет освещаться едва ли не всеми его участниками. И тут, конечно, важно, чтобы это освещение было сделано, как минимум, красиво. Работа, победившая в сегодняшнем конкурсе, удивила членов жюри качеством исполнения, как с технической, так и с художественной точек зрения. Особенно захватывающими оказались планы Владимира, снятые автором с помощью беспилотника.Авторы работ, занявших первые три призовых места получили призы от Ростелекома. Торжественное награждение победителей и прокат роликов состоялись в рамках открытого кинопоказа на Никитском бульваре во Владимире, техническим партнёром которого также стал Ростелеком.Ольга Молева, начальник управления по делам молодёжи Администрации города Владимира: У нас много активной, целеустремлённой и талантливой молодёжи, которой по силам справиться даже с непростыми творческими задачами. Именно на это мы делали ставку, объявляя конкурс, и результаты нас не разочаровали. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество с ребятами. Важным для нас было участие Ростелекома – это автоматически поднимало профессиональную планку для конкурсантов.* * *Филиал во Владимирской и Ивановской областях ПАО Ростелеком – структурное подразделение компании, которое действует на территории Владимирской и Ивановской областей и входит в состав Макрорегионального филиала Центр.* * *Макрорегиональный филиал Центр ПАО Ростелеком – структурное подразделение, координирующее деятельность компании на территории Центрального федерального округа России, Москвы и Московской области.* * *– крупнейший в России провайдер цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и охватывающий миллионы домохозяйств в России.Компания лидирует на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,7 млн, а платного ТВ Ростелекома – более 9,9 млн, из которых свыше 5,0 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт Интерактивное ТВ.Выручка Группы компаний за 3 мес. 2018 г. составила 76,2 млрд. руб., OIBDA достигла 23,2 млрд. руб. (30,4% от выручки), чистая прибыль – 3,9 млрд. руб.Ростелеком – безусловный лидер рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.Компания – признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.Стабильное финансовое положение Ростелекома подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”, а также агентства АКРА на уровне “AA(RU)”.