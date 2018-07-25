Сегодня сотрудники органов внутренних дел на водном транспорте отмечают 100-летие со дня создания службы.

Этот ведомственный профессиональный праздник ведёт своё историческое начало с момента издания в 1918 году декрета Совета Народных Комиссаров «Об учреждении речной милиции». Но как особый специальный орган для наблюдения за порядком на водных пространствах речная полиция появилась в структуре российских правоохранительных органов еще раньше – во второй половине XIX века.23 апреля 1919 года Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет (ВЦИК) принял Декрет «О речной советской рабоче-крестьянской милиции», и Отдел водной милиции (речной и морской) вошел в состав Главного управления милиции Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).В сентябре 1920 года водная милиция вошла в состав войск внутренней службы (ВНУС), а в январе 1921 года, после расформирования войск ВНУС, она перешла в состав войск Всероссийской чрезвычайной комиссии (ВЧК). В феврале того же года ее вновь передали в ведение Главного управления милиции НКВД.В декабре 1921 года в соответствии с Декретом ВЦИК «Об охране складов, пакгаузов и кладовых», а равно сооружений на железнодорожных и водных путях сообщения, водная и железнодорожная милиция упразднялись, а их функции были возложены на охрану Наркомата путей сообщения и транспортные органы ВЧК.В связи с образованием в 1924 году ведомственной милиции в некоторых портах была создана портовая милиция, существовавшая за счет обслуживаемых объектов.В середине 1930-х годов повысилась роль милиции в обеспечении общественного порядка на водном транспорте. В морских и речных портах и пристанях создавались отделы (отделения) милиции, которые обеспечивали порядок на речных путях и коммуникациях.Мужеством и героизм увенчана служба «речных» милиционеров в годы Великой Отечественной войны, когда ее сотрудники защищали водные артерии населенных пунктов страны от налетов вражеской авиации и ударов немецко-фашистской артиллерии, боролись с уголовной преступностью и хищениями собственности на водном транспорте. 27 июня 1942 года совместным приказом Народного комиссариата внутренних дел (НКВД) и Народного комиссариата речного флота СССР создана централизованная водная милиция. В мае 1943 г. водный отдел рабоче-крестьянской милиции вошел в состав вновь образованного Управления транспортной милиции, а с 1980 г. – в состав Главного управления внутренних дел на транспорте МВД СССР.В январе 1947 года транспортная милиция была передана из МВД в Транспортное управление Министерства государственной безопасности (МГБ) СССР, приказом которого от 19 июня 1947 года было организовано Главное управление охраны (ГУО) МГБ СССР на железнодорожном и водном транспорте. Новый главк, в отличие от существовавшего ранее Транспортного управления МГБ, был призван не только осуществлять «оперативно-чекистское» (контрразведывательное) обеспечение работы предприятий транспорта, но и выполнять задачи по охране общественной безопасности и правопорядка на железнодорожных и водных коммуникациях.14 августа 1953 года, после образования объединенного МВД СССР, Главное управление охраны МГБ на транспорте было ликвидировано, а его функции разделены между 6-м (Транспортным) управлением МВД СССР, занимавшимся контрразведывательным обеспечением предприятий всех видов транспорта, и Управлением транспортной милиции ГУМ МВД СССР, призванным обеспечивать правопорядок на железнодорожных и водных магистралях. Эта историческая дата охарактеризовалась массовой переаттестацией сотрудников вновь созданных Управлений транспортной милиции с присвоением милицейские специальных званий.В 1969 году вместо Главного управления милиции были созданы в качестве самостоятельных структурных подразделений несколько управлений, в том числе Управление транспортной милиции, с 1980 года – Главное управление внутренних дел на транспорте МВД СССР. В его ведении и находились подразделения милиции, обеспечивающие правопорядок на водном транспорте. В настоящее время подразделения водной полиции находятся в подчинении управлений на транспорте МВД России по федеральным округам, а также межрегиональных линейных управлений МВД России на транспорте.За вековую историю подразделений речной правоохранительной структуры ее сотрудники прошли достойный путь преобразования служебных полномочий от охраны складов, пакгаузов, сооружений на и водных путях сообщения до выявления экономических преступлений, а также правонарушений в сфере незаконного оборота оружия и наркотиков. В связи со спецификой работы пристальное внимание сотрудников уделяется и борьбе с браконьерством. Органы внутренних дел на водном транспорте выполняют задачи по обеспечению охраны общественного порядка и общественной безопасности на объектах всех форм собственности, расположенных на участке обслуживания протяженностью более 56 тыс. км судоходных частей рек. Проводится интенсивная работа по выявлению и пресечению правонарушений, непосредственно связанных с безопасностью населения на речном транспорте, нарушением правил эксплуатации речных судов и оказанием услуг, не отвечающих требованиям безопасности для жизни и здоровья граждан.Поздравляем всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел на водном транспорте с юбилеем и желаем крепкого здоровья, профессиональных успехов и личного счастья!