В городе состоится Крестный ход

В городе состоится Крестный ходВ пятницу, 27 июля, в центре Владимира перекроют движение транспорта, сообщают в пресс-службе администрации.Это связано с Крестным ходом, приуроченным к 1030-летней годовщине крещения Руси и дню памяти князя Владимира. Движение автомобилей ограничат в час-пик - с 19 часов до 20.30. Будут недоступны улицы Большая Московская и Большая Нижегородская.Водителям следует выбирать дорогу в объезд - по улицам Гагарина, Луначарского, Усти-на-Лабе, Мира, Лыбедской магистрали.