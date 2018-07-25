Певица выложила на своей страничке в Instagram фото, на котором демонстрирует подтянутую фигуру. Артистка отдыхает на испанском острове Майорка.

Певицавыложила на своей страничке в Instagram фото, накотором демонстрирует подтянутую фигуру. Артистка отдыхает на испанском островеМайорка.На снимке Анита Цой в синем слитном купальникепозирует на яхте. Пользователи соцсети отметили, что знаменитость выглядит намногомоложе своих лет и будто не стареет."Ты красива как в 25 лет, как это у тебяполучается?", "Шикарная леди", "Аня, выглядите супер! Как девочка молоденькая","Вижу 30-летнюю красотку и не больше", "Сразувидно: диета и сила воли сотворяют чудеса", – прокомментировали пост Цойпоклонники. Также Анита старается делиться с ними своимисекретами красоты.Певица даже завела отдельный блог, в котором рассказывает,как ей удается бороться с лишними килограммами и ухаживать за собой. Крометого, певица делится рецептами блюд и призывает всех внимательно следить за своимздоровьем.Ранее артистка не раз признавалась в том, что всю сознательнуюжизнь борется с лишним весом. После родов певица сильно располнела и долгоевремя не могла похудеть. Пришла в форму певица ради супруга – политика ижурналиста Сергея Цоя.Как писали Dni.Ru, Анита Цой стала жертвой домогательств.Знаки внимания при своей жене ей оказывал иностранный политик.