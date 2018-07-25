Певица
выложила на своей страничке в Instagram фото, на
котором демонстрирует подтянутую фигуру. Артистка отдыхает на испанском острове
Майорка.
Певица
выложила на своей страничке в Instagram фото, на
котором демонстрирует подтянутую фигуру. Артистка отдыхает на испанском острове
Майорка.
На снимке Анита Цой в синем слитном купальнике
позирует на яхте. Пользователи соцсети отметили, что знаменитость выглядит намного
моложе своих лет и будто не стареет.
"Ты красива как в 25 лет, как это у тебя
получается?", "Шикарная леди", "Аня, выглядите супер! Как девочка молоденькая",
"Вижу 30-летнюю красотку и не больше", "Сразу
видно: диета и сила воли сотворяют чудеса", – прокомментировали пост Цой
поклонники. Также Анита старается делиться с ними своими
секретами красоты.
Певица даже завела отдельный блог, в котором рассказывает,
как ей удается бороться с лишними килограммами и ухаживать за собой. Кроме
того, певица делится рецептами блюд и призывает всех внимательно следить за своим
здоровьем.
Ранее артистка не раз признавалась в том, что всю сознательную
жизнь борется с лишним весом. После родов певица сильно располнела и долгое
время не могла похудеть. Пришла в форму певица ради супруга – политика и
журналиста Сергея Цоя.
Как писали Dni.Ru, Анита Цой стала жертвой домогательств.
Знаки внимания при своей жене ей оказывал иностранный политик.